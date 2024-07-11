Mehmet Akpınar: Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Akpınar: Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz

Geniş Video İzle

Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti. Fikstür çekimi sonrası konuşan Akpınar, Galatasaray ile ilk maçlarını oynayacaklarını ve geçen sezon Galatasaray'a karşı aldıkları tek mağlubiyetin Hatayspor'dan geldiğini söyledi. Akpınar, takımın sahasının olmaması ve deprem bölgesinde olmalarının zorluklarına rağmen bu sezon daha üst sıralarda bitirmeyi umduklarını ifade etti.

11.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mehmet Akpınar: "Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz"

İSTANBUL - Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, "İlk maçta geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ı çektik. Geçen sezonda aldığı tek mağlubiyet var, o da Hatayspor'dan. Güzel bir kura olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun. Yıkılan bir memleketin gülen yüzü olacağız. Hiç kimse merak etmesin. Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz. Biliyorsunuz, deprem bölgesiyiz. Şartlarımız diğer takımlara göre çok daha ağır. Sahamız yok. Sahamız olmadığı için taraftarlarımız daha çok gelemiyor. Bu sene inşallah başkanlarımızın sayesinde bu sorunları çözeceğiz. Daha üst sıralarda bitireceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Akpınar, Galatasaray, Hatayspor, Deprem, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Akpınar: Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Akpınar: Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement