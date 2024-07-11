Spor

- Mehmet Akpınar: "Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz"

İSTANBUL - Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Akpınar, "İlk maçta geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ı çektik. Geçen sezonda aldığı tek mağlubiyet var, o da Hatayspor'dan. Güzel bir kura olduğunu düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun. Yıkılan bir memleketin gülen yüzü olacağız. Hiç kimse merak etmesin. Bu sezon daha yüksekleri hedefliyoruz. Biliyorsunuz, deprem bölgesiyiz. Şartlarımız diğer takımlara göre çok daha ağır. Sahamız yok. Sahamız olmadığı için taraftarlarımız daha çok gelemiyor. Bu sene inşallah başkanlarımızın sayesinde bu sorunları çözeceğiz. Daha üst sıralarda bitireceğimizi umuyorum" diye konuştu.