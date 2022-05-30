Mehmet Büyükekşi başkanlık adaylığı kararının resmileşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm." ifadelerini kullandı.
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30.05.2022 12:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı - Son Dakika