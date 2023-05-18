Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı eleştirilerine cevap verdi: Takımlarımız 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı eleştirilerine cevap verdi: Takımlarımız 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler

18.05.2023 17:03

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralıyla ilgili basına konuştu. 5 yıllık bir çalışmalarının olduğunu açıklayan Büyükekşi, "Takımlarımız o çalışmayı 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler. Biz de onun üzerine böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde açıkladıkları yabancı sınırıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BÜTÜN KULÜPLERİ ZİYARET EDİYORUZ"

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bizim gençlerle ilgili büyük planlarımız var. Bütün Süper Lig kulüplerini ziyaret ediyoruz. Futbolun geleceği kendi öz kaynaklarımıza yönelerek kurtulur. Genç yeteneklerimizi tespit edip, doğru eğitirsek önemli bir mesafe alırız. Yurt dışındaki altyapılardan yetişen önemli yeteneklerimiz var. 10 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Inter'de Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyor ve Almanya altyapısından yetişti. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Arda Güler, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür gibi isimler var. Bunlar bizim için çok önemli değerler" dedi.

"KULÜPLERİMİZ DEVAM EDELİM DEDİ"

Yabancı sınırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, "Yabancı Kuralında değişiklik yapmadık. Dünya Kupası ve deprem sebebiyle iki büyük ara verildi. Ligden çekilen kulüplerimiz oldu. Bizim 5 yıllık bir çalışmamız var bu konuyla ilgili. Bu yüzden takımlar 1 yıl daha bunu erteleyelim, bu şekilde devam edelim dediler. Biz de bunun üzerine böyle bir karar aldık. Biz bu kararı şimdiden alıp takımların önünü görmesini istedik" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı eleştirilerine cevap verdi: Takımlarımız 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler - Son Dakika


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