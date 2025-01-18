Mehmet Kazan Portekiz\'de Şampiyon!

Spor

EDGA Portekiz Swing Gramacho'da mücadele eden milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağı olan EDGA Portekiz Swing Gramacho, 17-18 Ocak 2025 tarihlerinde Portekiz'de oynandı. Algarve şehrinde bulunan Gramacho Pestana Golf Resort'ta düzenlenen müsabakada Türkiye'nin yanı sıra Avusturalya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İskoçya, İsviçre, İsveç'den toplam 67 sporcu sahaya çıktı. Organizasyonda Türkiye'yi Milli Golf Takımı antrenörlerinden İdris Topar önderliğinde, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Kazan, turnuvanın ilk raundunu 70 (-2), ikinci raundunu 72 (par) gross skor oynayarak, toplamda 142 (-2) gross skorla iki günü de lider tamamlayarak, 2025 EDGA Tur Portekiz'un ikinci ayağı olan EDGA Portekiz Swing Gramacho'da şampiyon oldu. - İSTANBUL