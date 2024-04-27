Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu değerlendirdi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nu değerlendirdi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7. gün etabı olan İzmir (Çeşme)-İzmir etabını değerlendirdi. Kasapoğlu, bisikletin misyon sahibi bir spor olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin spordaki başarısının artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, çevreye duyarlılık ve bisikletin kullanımını güçlendirme konusunda yapılan çalışmalara da değindi ve İzmir halkına teşekkürlerini iletti.

27.04.2024 17:27
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7. gün etabı olan İzmir (Çeşme)-İzmir etabını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin yedinci etabına 25 takımdan, 175 bisikletçi katıldı. Çeşme Kalesi'nden başlayan yarış Karşıyaka İskelesi'nde son buldu. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yarışta dereceye giren sporculara ödül taktim etti. Yarışmaya dair açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, yarın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda girişin gerçekleşeceğinin altını çizerek, bisikletin misyon sahibi bir spor olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin spordaki başarısı artarak devam edecek"

Bisiklet kültürünü ve bisikletin kullanımını güçlendirmeye yönelik pek çok adım attıklarını ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda birçok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra da inanıyorum ki bu doğrultuda çabalar, çalışmalar en güçlü şekilde devam edecek. Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasındaki adımları, Türkiye'nin spordaki başarısı da artarak devam edecek. Her yıl üstüne ekleyerek, başarıları büyüterek ve bu anlamda heyecanı daha güçlü kılarak yoluna devam ediyor. Bisiklet spor branşı olarak özel bir branş. Hem sporun tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor hem de sağlık ve çevre dostu olarak çok özel bir misyon taşıyor."

"Heyecanımızı artırarak yolumuza devam edelim"

Çevreye karşı bu duyarlılığı artırma noktasında bir mesajla bu yarışın gerçekleştiğini aktaran Kasapoğlu, "İnanıyorum ki sporun birleştirici, iyileştiren ve rehabilite eden yönüyle; hem bisikletteki çabalarımızı hem diğer branşlardaki heyecanımızı arttırarak yolumuza devam edelim. İzmir halkının bu anlamdaki heyecanı her yıl bizlere ayrı mutluluk sağlıyor. Ben bu vesileyle de değerli İzmirli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu değerlendirdi - Son Dakika

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