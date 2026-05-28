Mehmet Topal'a Avrupa'dan Teklif Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Topal'a Avrupa'dan Teklif Yağdı

Mehmet Topal\'a Avrupa\'dan Teklif Yağdı
28.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörü Mehmet Topal, yeni sezon için Avrupa'dan teklifler alıyor.

TEKNİK direktör Mehmet Topal, Avrupa'nın çeşitli liglerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti'de 2 sezondur farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Mehmet Topal'a, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler geliyor. Son olarak 1'inci Lig Küme Düşme grubunda göreve gelen ve takımı ligde tutmayı başaran genç teknik direktör, yeni sezon için henüz kararını vermedi.

Takımı daha önce UEFA Konferans Ligi'nde elemelere taşımayı başaran Mehmet Topal'a; Romanya ekiplerinin yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya'dan da teklifler bulunuyor. Öte yandan Petrolul Ploieşti de Mehmet Topal'ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mehmet Topal, yeni sezon için kararını Dünya Kupası'nın ardından verecek.

Kısa bir süre önce Romanya basınına açıklamalarda bulunan Topal, "Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig" ifadelerini kullandı.

PRO-LİSANSINI ALDI

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu.

DÜNYA KUPASI'NI TAKİP EDECEK

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen teknik direktör Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. 40 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

PETROLUL İLE 38 MAÇA ÇIKTI

Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıktı. Topal ve ekibi bu maçlarda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Taraftarların ve yönetimin sevgisini kazanan Mehmet Topal'ın takımda kalması için girişimler devam ediyor. Mehmet Topal bu konuda misyonunu tamamladığını düşünürken farklı takım ve ülkede hedeflerine ilerlemeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Mehmet Topal, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Topal'a Avrupa'dan Teklif Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Topal'a Avrupa'dan Teklif Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.