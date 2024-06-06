Mehmet Topal, Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Topal, Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu

Mehmet Topal, Petrolul\'un yeni teknik direktörü oldu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi takımlarından Petrolul'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı. Topal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Petrolul kulübü, Mehmet Topal'ın takıma hoş geldiniz diyerek başarılar diledi. Topal'ın oyuncularla tanışmak için 9 Haziran Pazar günü Ploieşti'ye geleceği belirtildi.

06.06.2024 14:55
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Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi ekiplerinden Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu.

Rumen kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımı ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le şampiyonluklar yaşamış, İspanya Ligi'nde Valencia'da forma giymiş Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Kendisine ve teknik ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, yüzüncü yılında Petrolul'da başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mehmet Topal'ın 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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