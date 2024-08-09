Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı - Son Dakika
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Spor

Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı

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Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ı hedef aldı. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Eğer bu iki LGBT'nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz...Yanlış mı tweet alemi?'' ifadelerini kullandı. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

09.08.2024 11:08
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemin ilk sıralarına yerleşen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.

GÖKÇEK'DEN OLAY PAYLAŞIM

Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı. Gökçek, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un yer aldığı videoyu, "Eğer bu iki LGBT'nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz...Yanlış mı tweet alemi?" sözleriyle paylaştı. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı

TEPKİ YAĞIYOR

Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde sert tepki aldı. Kullanıcılar, Gökçek'i ağır ifadelerle eleştirdi.

Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Melih Gökçek, Sosyal Medya, İtalya, Ankara, Paris, LGBT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (35)

  • Ogulcan Kayhan: Sonsuza dek haklı bu konuda 402 441 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Melih başkan haklıdır. Nokta 335 409 Yanıtla
  • Tosun kral null: sonuna kadar haklı net 279 325 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Seni içeri atmayan adalete ne demeli bence öncelikli tartışma konusu bu olmalı 406 170 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bunu adam yerine koyup cevap vermeye değmez. 346 148 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Bu iş Ankara’yı parsel parsel satmaya benzemez 354 105 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Herbokolog 276 85 Yanıtla
  • Bülent Kar: sen hala insanlar hakkinda yorum yapabiyonmi bu nasil bir vicdan cok enteresant 262 78 Yanıtla
  • aslan null: bu köylüyü arabistana sürgün etmek lazım 170 134 Yanıtla
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