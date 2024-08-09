Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı

Spor

5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemin ilk sıralarına yerleşen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.

GÖKÇEK'DEN OLAY PAYLAŞIM

Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı. Gökçek, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un yer aldığı videoyu, "Eğer bu iki LGBT'nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz...Yanlış mı tweet alemi?" sözleriyle paylaştı. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde sert tepki aldı. Kullanıcılar, Gökçek'i ağır ifadelerle eleştirdi.