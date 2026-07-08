Kayseri U-11 Ligi\'nde şampiyon Melikgazi Belediyespor oldu

Kayseri U11 Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu Melikgazi Belediyespor oldu.

Kayseri U11 Ligi'nde 2025-2026 sezonu tamamlandı. U11 Ligi'nde rakiplerini tek tek geçen Melikgazi Belediyespor mutlu sona ulaşan takım oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan final maçında Melikgazi Belediyespor ile Spor A.Ş. karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Melikgazi Belediyespor ikinci yarıda kalesini gole kapattı ve rakibi önünde şampiyonluğunu ilan etti. Spor A.Ş.'yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Melikgazi Belediyespor maçın ardından saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreni ile şampiyon olan Melikgazi Belediyespor ve ikinci olan Spor A.Ş. kupalarını Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal takdim etti. - KAYSERİ