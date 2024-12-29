Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ\'ı 67-64 Mağlup Etti

Spor

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet Biner

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17

BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 26-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Powers oldu.