İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sertan Kırıklar, Samet Biner
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 5, Dangerfield 10, Doğa 5, Gonca 2, Meltem, Powers 20, Diallo 8, Fall 17
BOTAŞ: Cuic 3, Rana, Işık Su, Büşra 12, Gülşah 5, Melike, Dantas 18, Cave 18, Allen 8
1'İNCİ PERİYOT: 17-19
DEVRE: 26-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Powers oldu.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 67-64 Mağlup Etti - Son Dakika
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