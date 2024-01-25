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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup ederek galibiyet serisine başladı - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup ederek galibiyet serisine başladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 hafta sonra Emlak Konut'u mağlup ederek galibiyet elde etti. Son 4 maçını kaybeden Kayseri temsilcisi, Çankaya Üniversitesi maçıyla galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Başantrenör Emre Özsarı, takımın hedefinin play-off olduğunu ve puan kayıplarının hedeflerinden uzaklaşmalarına engel olmadığını belirtti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'u mağlup ederek galibiyet serisine başladı
25.01.2024 - 11:15,
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'u mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 hafta sonra galibiyete ulaştı.

Ligdeki son galibiyetini 16. haftada deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'a karşı 99-75'lik skorla alan Kayseri temsilcisi, sonraki 4 maçını da kaybetti.

Kayseri Basketbol, 17. haftada Nesibe Aydın'a 86-82, 18. haftada İlkem Yapı Tarsusspor'a 101-84, 19. haftada Beşiktaş'a 99-86 ve 20. haftada Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'a 81-80'lik skorlarla boyun eğdi.

Son lig maçında Emlak Konut'u 89-80 yenen Kayseri temsilcisi, 22. haftada konuk edeceği Çankaya Üniversitesi karşısına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için hedef maçı olan Emlak Konut karşılaşmasını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Emlak Konut maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayan Özsarı, "Son 4 maçımızı tatsız şekildi kaybettik. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de mücadele etmek, fiziksel ve motivasyon açısından sıkıntı yaratabiliyor. 4 haftalık mağlubiyet serisinden sonra Emlak Konut maçına odaklanmıştık çünkü bizim için çok önemliydi ve galip geldik." dedi.

Özsarı, yeni transfer Dearica Hamby'nin galibiyette büyük katkısı bulunduğu vurgulayarak, oyuncunun transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Emlak Konut maçından daha önemli bir karşılaşma bizi bekliyor"

Emlak Konut maçında alınan galibiyetin anlam kazanabilmesi için Çankaya Üniversitesi'ni yenmeleri gerektiğinin altını çizen Özsarı, şunları kaydetti:

"Emlak Konut maçından daha önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Hedef maçlarımızdan birisi. Bu maçtan önce hafta içi başka bir maçımız yok. Yeni transferimize sistemimizi anlatacak vaktimiz var. Hazırlanabildiğimiz her maçta güzel sonuçlar aldığımızı görüyorum. Çünkü hakikaten çok akıllı ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Hem yabancı oyuncularımız hem de Türk oyuncular kendilerini kanıtlamış isimler. Vakit var, bu maça iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle Çankaya Üniversitesi maçını da kazanacağız."

"Hedefimiz play-off"

Hedeflerinin sezon başından beri play-off olduğunu ve yaşadıkları puan kayıplarının kendilerini hedeften uzaklaştırmadığını dile getiren Özsarı, "Her takımın diğerini yenebilecek güce sahip olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Bu çıkarımı skorlara baktığınız da görebiliyorsunuz. Bizim hedefimiz play-off. Kesinlikle hedefimizden sapma yok. Talihsiz maçlar kaybettik. Onları da almış olsaydık şu anda hedefimizi garantilemiş bile olabilirdik. Ekibime ve takımıma güveniyorum. Lig bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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