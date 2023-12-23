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Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımı ile eşleşti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımı ile eşleşti

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women'da Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımıyla eşleşti. İlk maç Kayseri'de oynanacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımı ile eşleşti
23.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:16
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımı ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç Kayseri'de oynanacak.

Türkiye'yi Eurocup Women'da temsil eden ve grup aşamasını geçtikten son 32 turunda İspanyol rakibi Movistar Estudiantes takımını her iki maçta da yenerek adını son 16 turuna yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbolun rakibi belli oldu. Kayseri ekibi son 8 takım arasına kalabilmek için Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs takımı ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 11 Ocak Perşembe günü Kayseri'de oynanacakken, rövanş mücadelesi ise 18 Ocak Pazartesi günü Macaristan'da oynanacak.

Kayseri ekibi, H Grubu'nu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 32 turunda İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes takımını her iki maçta da yenerek tur atlamıştı. Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pec ise J Grubunu ikinci sırada bitirmişti. Macaristan temsilcisi, son 32 turunda Caledonia Gladiators takımını her iki maçta yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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