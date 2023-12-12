 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda Movistar Estudiantes'i konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda Movistar Estudiantes'i konuk edecek

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turu ilk maçında kendi evinde İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes'i ağırlayacak. Maç, yarın saat 18.30'da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak ve sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol, taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda Movistar Estudiantes\'i konuk edecek
12.12.2023 - 10:49,
Abone Ol

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turu ilk maçında yarın kendi evinde İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes'i konuk edecek.

Eurocup Women'de grup aşamasını geçerek son 32 takım arasına kalan Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın kendi evinde İspanya ekibi Movistar Estudiantes ile son derece önemli bir maça çıkacak. Yarın, KadirHas Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.Maçı sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Kayseri ekibi, taraftarının desteği ile ikinci maç için avantajlı bir skor elde edebilmek için parkeye çıkacak. Melikgazi Kayseri Basketbol mücadele ettiği F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, Movistar Estudiantes ise yer aldığı K Grubu'nu lider olarak bitirmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 21 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Estudiantes, basketbol, İspanya, Kayseri, Maç, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda Movistar Estudiantes'i konuk edecek - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda Movistar Estudiantes'i konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement