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Melikgazi Kayseri Basketbol, TED Ankara Kolejliler'i mağlup etti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, TED Ankara Kolejliler'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar C Grubu 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde TED Ankara Kolejliler'i 71-66 mağlup etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, TED Ankara Kolejliler\'i mağlup etti
18.12.2023 - 08:46,
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Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar C Grubu 6. haftasında evinde TED Ankara Kolejliler'i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakayı 71-66 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Süleyman Yıldız, Hasan Hüseyin Deveci, Mehmet Onur Karaca

Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli 13, Aslıhan Kaçar 22, Fatma Melis İplikçi 12, Kiraz Keleş, Candan Eylül Dikmen 17, Esma Eyşan Göksu, Goncagül Kavak 7

TED Ankara Kolejliler: Nisanur Taştan, Başak Orhan 10, Duru Oygür 2, Ece Çelik 19, Edanur Güler 8, Zehra Özgen 15, Sena, Barsina Nergizhan, Nisan Sel 6, Zeynep Naz Avcı 6, Cansu Aşantayrul

Periyotlar:

1.Periyot: 13 - 24 (TED Ankara lehine)

Devre: 42 - 40 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 59 - 55 (Melikgazi Kayseri lehine)

5 faul:

Nisan Sel 38, 40 (TED Ankara Kolejliler) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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TED Ankara Kolejliler, basketbol, Kayseri, Ankara, Son Dakika

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