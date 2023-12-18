Melikgazi Kayseri Basketbol, TED Ankara Kolejliler\'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar C Grubu 6. haftasında evinde TED Ankara Kolejliler'i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakayı 71-66 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Süleyman Yıldız, Hasan Hüseyin Deveci, Mehmet Onur Karaca
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli 13, Aslıhan Kaçar 22, Fatma Melis İplikçi 12, Kiraz Keleş, Candan Eylül Dikmen 17, Esma Eyşan Göksu, Goncagül Kavak 7
TED Ankara Kolejliler: Nisanur Taştan, Başak Orhan 10, Duru Oygür 2, Ece Çelik 19, Edanur Güler 8, Zehra Özgen 15, Sena, Barsina Nergizhan, Nisan Sel 6, Zeynep Naz Avcı 6, Cansu Aşantayrul
Periyotlar:
1.Periyot: 13 - 24 (TED Ankara lehine)
Devre: 42 - 40 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 59 - 55 (Melikgazi Kayseri lehine)
5 faul:
Nisan Sel 38, 40 (TED Ankara Kolejliler) - KAYSERİ
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