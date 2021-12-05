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Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Son Dakika

Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

05.12.2021 11:42

Palmeiras ile Melo'nun yolları resmen ayrıldı. Tecrübeli orta saha, Libertadores kupasıyla kulübüne veda etti. 2 yıl daha futbol oynayacağını dile getiren Melo, Brezilya'dan bir takımla görüşüyor. Ancak Galatasaray'dan bir sürpriz gelebileceği belirtildi.

Galatasaray'da kazanmadık kupa bırakmayan, Sarı-Kırmızılı forma altında çok özel günler yaşayan Felipe Melo, uzun süredir formasını giydiği Palmeiras'tan resmen ayrıldı.

Galatasaray'la anılan Melo, kulübünden resmen ayrıldı! Taraftarı heyecan bastı

"EBEDEDİYETİN BAŞLANGICI"

Palmerias kulübü Melo'nun ayrılışını, "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin bir başlangıcı" sözleriyle paylaştı. Melo, Palmeiras kulübüne teşekkür etti.

Galatasaray'la anılan Melo, kulübünden resmen ayrıldı! Taraftarı heyecan bastı

FLAMENGO FLÖRTÜ

38 yaşındaki Melo, 2 sene daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti. Melo, Flamengo ile flört halinde. Galatasaray'da oynama isteği de ortada.

Galatasaray'la anılan Melo, kulübünden resmen ayrıldı! Taraftarı heyecan bastı

YÖNETİM SICAK BAKMADI

Gençleşme operasyonunu yapan yönetim, Melo'ya sıcak bakmıyor. Ancak Fatih Terim'in isteği her şeyi değiştirebilir.

Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Felipe Melo, Galatasaray, Palmeiras, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Son Dakika
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