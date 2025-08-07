Menajeri, Barış Alper\'i isteyen dünya devini açıkladı

Galatasaray'da transferde gelecek isimler merakla beklenirken, takımdan ayrılacak isimlerde merakını koruyor.

MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Takvimde yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını dile getirdi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için istenen 35 milyon eurobonservis bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmış ve "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maça çıkan milli yıldız, 14 gol atıp 6 da asist kaydetti.