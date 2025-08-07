Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı - Son Dakika
Spor

Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı

Menajeri, Barış Alper\'i isteyen dünya devini açıkladı
07.08.2025 18:50
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper'in menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig ekibi Tottenham'ın milli oyuncuya resmi teklifte bulunacağını açıkladı.

Galatasaray'da transferde gelecek isimler merakla beklenirken, takımdan ayrılacak isimlerde merakını koruyor.

MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLADI

Takvimde yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yaparak Premier Lig Tottenham'ın Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını dile getirdi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için istenen 35 milyon eurobonservis bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalar yapmış ve "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maça çıkan milli yıldız, 14 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, Tottenham Spurs, Galatasaray, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tatar9515:
    lan bu rizeli bu algıyla işi halleder bunu kimse de almaz at gibi koşmakla topçu olunmaz 9 13 Yanıtla
  • hasankasap16:
    neymiş efendim teklif te bulunacakmış da he gülüm ne zaman; kırmızı kar yağınca • 5 6 Yanıtla
  • serhat ali:
    muahahahahaaaaha. ziyaaaaaaaaa.... yine mi isteyen varmis. istemeyen dunya kulubu kalmadi. 5 3 Yanıtla
  • Semih Öz:
    dahada abart başkan kainat devi falan de mesela :D 5 1 Yanıtla
  • Apple User:
    inanan var mı acaba 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
