Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile Zorlu Bir Maça Çıkacak - Son Dakika
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Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile Zorlu Bir Maça Çıkacak

Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile Zorlu Bir Maça Çıkacak

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26. hafta mücadelesinde yarın Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, üst sıralara yaklaşmak için galibiyet peşinde. Karşılaşma Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak.

07.03.2025 10:34  Güncelleme: 10:44
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 26. hafta mücadelesinde yarın Arnavutköy Belediyespor'u Menemen İlçe Stadyumu'nda ağırlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 26. hafta mücadelesinde yarın Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibinin 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Böylece 45 puan toplayıp 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu müsabakayı kazanarak hem play-off hattındaki yerini sağlamlaştmak hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor. Arnavutköy Belediyespor ise şu ana kadar ligde 8 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberliği imza attı. Bu sonuçların neticesinde 34 puanla 9. basamakta yer alan konuk ekip, zorlu rakibi karşısında 3 puanı alıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Hatay bölgesi hakemlerinden Berat Buğra Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Muhammed Yıldız ile Muhammet Munir Dadı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ceyhun Elmas olacak.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Arnavutköy Belediyespor sahasında 1-0 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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