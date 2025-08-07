Menemen FK\'da Devir Rafada, Yeni Sportif Direktör Nihat Yılmaz

TFF 2'nci Lig'de aylardır kulübün devredilip devredilmeyeceğini bekleyip yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde bir adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul devir gerçekleşmeyince kolları sıvadı. Birçok as futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertli kulüpte istediği şartlar oluşmadığı için devir gündemini rafa kaldırıp bir sezon daha devam kararı alan Bilgin Tokul, sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı getirdi. Geçen sezon Bucaspor 1928'de aynı görevde bulunan Nihat Yılmaz, takımın antrenmanını Başkan Tokul'la birlikte takip etti.