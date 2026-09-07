Menemen FK evinde İnegöl Kafkas'a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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Menemen FK evinde İnegöl Kafkas'a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı

Menemen FK evinde İnegöl Kafkas\'a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı
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Maddi ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan Menemen Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 mağlup oldu. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok as oyuncusunu kaybeden İzmir ekibi, puansız başladığı sezonda önümüzdeki hafta deplasmanda Muşspor ile karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon öncesini kulübün satılmasıyla ilgili görüşmeler ve ligden çekilme tartışmalarıyla geçiren Menemen Futbol Kulübü ilk maçında evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 yenildi. Yaşanan maddi ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle kaos yaşayan sarı-lacivertliler, transfer yasağı yüzünden takviye de yapamadı. Birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan İzmir ekibi, teknik direktör Tolga Doğantez yönetimindeki ilk karşılaşmasını puansız bitirdi.

Kulübü devretmek için Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, İzmir Çoruhlu takımının başkanlığını yapan ve Uşakspor'u devralan iş insanı Ahmet Çoruhlu ile Ankara'da yatırımcı bir grupla görüşüp anlaşamayan Başkan Bilgin Tokul'un devre arasına kadar görevine devam edeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncular da Başkan Tokul'un ligden çekilmeyi değerlendirdiği dönemde uzun süre antrenman yapmamıştı. Sezona kötü bir giriş yapan Menemen FK bu hafta deplasmanda Muşspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

Menemen, Futbol, İnegöl, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK evinde İnegöl Kafkas'a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı - Son Dakika

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