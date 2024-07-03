Menemen FK, Eyüp Poyraz ve Erhan Öztürk ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Menemen FK, Eyüp Poyraz ve Erhan Öztürk ile anlaştı

Menemen FK, Eyüp Poyraz ve Erhan Öztürk ile anlaştı

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün göreve gelmesinin ardından Eyüp Poyraz ve Erhan Öztürk ile transfer anlaşması sağladı. Sağ bek Eyüp Poyraz ile 2 yıllık, kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

03.07.2024 11:54
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TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ün getirilmesinin ardından dış transferde anlaşma sağlanan iki oyuncu açıklandı.

Sarı-lacivertliler, Kütahya Belediyespor'dan 26 yaşındaki sağ bek Eyüp Poyraz ile 2 yıllık, Çivril Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte yapılan imza törenine Başkan Bilgin Tokul da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumaza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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