Menemen FK, Nazilli Belediyespor ile 4. Haftada Karşılaşacak

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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 4. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 4. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Karşılaşma öncesinde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Menemen FK, rakibini yenerek bu çıkışını devam ettirmek isterken, ev sahibi ekip Nazilli Belediyespor ise İzmir ekibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür'ün de mücadele öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştireceği ve rehavete kapılmamaları konusunda uyarı yapacağı öğrenildi.

Öte yandan Aydın temsilcisi, ligde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 3 mağlubiyet alırken, rakip fileleri ise sadece 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. - İZMİR