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Menemen FK, sol bek Erhan Kara ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Menemen FK, sol bek Erhan Kara ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, sol bek Erhan Kara ile yollarını ayırdı. Antalya kampına dahil edilmeyen oyuncu, kendisine yeni bir takım arıyor.

Menemen FK, sol bek Erhan Kara ile yollarını ayırdı
04.01.2024 - 11:11,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla play-off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, sol bek Erhan Kara ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun Antalya kampına dahil edilmediği ve kendisine takım aradığı belirtildi. Bu sezon İzmir ekibinde 12 lig müsabakasına çıkan Erhan Kara, 1 kez fileleri sarstı. Erhan, kariyerinde Manisa FK'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Oyuncu daha sonra 2'nci Lig'de Pendikspor formasıyla da 1'inci Lig'e çıktı.

Kaynak: DHA
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