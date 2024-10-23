Menemen FK, TFF 2. Lig'de Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Menemen FK, TFF 2. Lig'de Liderliğini Sürdürüyor

Menemen FK, TFF 2. Lig\'de Liderliğini Sürdürüyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 3 maçta 7 gol atarak kalesinde gol görmedi ve 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Takım, ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

23.10.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 3 maçta 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı ekiplerinden Menemen FK, ilk 8 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Ligde 7 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda tek beraberliğini 1-1'lik sonuçla Van Spor FK'ya karşı alan Menemen FK; Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1, Belediye Derincespor'u 1-0, Nazilli Belediyespor'u 4-1, Elazığspor'u 3-0 ve Giresunspor'la 68 Aksaray Belediyespor'u ise 2-0'la geçmeyi başardı. Böylece özellikle son üç maçında birebir rakipleriyle de karşılaşmasına rağmen güçlü bir oyun sergileyen İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Şu ana kadar kaydettiği 17 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunan Menemen FK, yediği 3 golle de ligin en az gol yiyen takımı konumunda da bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin +14 averajı bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün antrenmanlarda oyunculara rehavete kapılmama uyarısı yaptığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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