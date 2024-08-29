Menemen Futbol Kulübü, Hakan Selim Yıldız ile sözleşme imzaladı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edeceği ilk hafta maçına hazırlanan Menemen Futbol Kulübü, Çayelispor'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Selim Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen, Hakan Selim'in imzasını duyurmadan 4 gün önce oyuncunun tesislerdeki doğum günü kutlamasından fotoğraf paylaşmıştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Emirhan Arkutcu, U19 Milli Takımı'nın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.