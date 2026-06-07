Kürekte, Gençler Meriç Yarışları sona erdi.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'ndaki yarışlara 20 kulüpten 200 sporcu katıldı.
Yarışlarda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda da Fenerbahçe birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyelerince verildi.
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