Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi

07.04.2022 23:44

Milli futbolcumuz, 90+1. dakikada Leipzig'in yıldızı Forsberg'in şutunda topu çizgiden çıkardı ve mağlubiyeti önledi. Deplasmanda beraberliği Merih Demiral'ın sayesinde kurtaran Atalanta, böylece kendi evinde oynayacağı maçta avantajı yakaladı.

Leipzig ile Atalanta, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın performansı maça damga vurdu.

TÜM GOLLER ATALANTA'DAN

Karşılaşmada Atalanta'nın golünü 17. dakikada Luis Muriel kaydederken, Leipzig'in golü ise 58. dakikada Davide Zappacosta'dan (k.k) geldi. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Avrupa Ligi'ne damga vurdu! Merih Demiral son dakikada yaptığıyla takımının kaderini değiştirdi

MERİH DEMİRAL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Leipzig atağında Nkunku'ya ceza sahası içinde müdahalede bulunan Merih Demiral, penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına gelen Andre Silva penaltı vuruşunda Atalanta kalecisi Musso'yu geçemedi. Merih Demiral dakikalar 90+1. dakikayı gösterdiğinde ise çok kritik bir müdahalede bulundu. Alman ekibinde Forsberg'in şutunda kaleciyi geçen topu çizgiden çıkaran milli futbolcumuz, Atalanta'nın deplasmandan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

Avrupa Ligi'ne damga vurdu! Merih Demiral son dakikada yaptığıyla takımının kaderini değiştirdi
YORUMLAR
500
Red Bull'un yeni projesi 'Şehre İzini Bırak'ta buluşma günü Red Bull'un yeni projesi 'Şehre İzini Bırak'ta buluşma günü

merih demiral, Redbull, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 00:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement