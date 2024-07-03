Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki - Son Dakika
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Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

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UEFA, Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Skandal gelişmeye AK Parti'den de tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.

03.07.2024 14:28
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Avusturya maçında 2 gol kaydeden milli futbolcumuz Merih Demiral sevincini bozkurt işareti yaparak gösterirken hareket sonrası UEFA yıldız oyuncumuz hakkında soruşturma başlattı.

UEFA MERİH HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA'dan yapılan açıklamada "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında başlatılan skandal soruşturmaya dair kritik bir detay ortaya çıkarken gelişmeyi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

"UEFA'NIN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA KABUL EDİLEMEZ"

Golden sonra bozkurt işareti yapan Merih'i UEFA'ya şikayet eden kişinin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser olduğunu belirten Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez.

Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
Merih\'i UEFA\'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti\'den soruşturmaya sert tepki

İçişleri Bakanı, Merih Demiral, Ömer Çelik, Avusturya, AK Parti, Almanya, Sözcü, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Uslu: Şu konuda bir olalım biz Türküz… Avusturya Almanya’nın kuyruk acısı bizi ilgilendirmez. Merih Demiral kaleyi vatan savunuru gibi savundu biz de onu biz de onu aynen öyle savunacağız . 40 6 Yanıtla
  • yücel bozdemir: HDP işareti yapsa olmuyorsa MHP de yapmayacak 5 26 Yanıtla
  • Tolga Derin: Zafer işareti yapsa sıkıntı olurmuydu ozgur Avrupa 19 1 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Ne mutlu Türküm diyene ! 16 2 Yanıtla
  • Akın Dündar: TÜRKLÜK DÜNYANIN HER YERİNDE HERKESE BATIYOR BE. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! 8 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Bu ülkede halen zafer işaretinin sadece hdp ye, bozkurt işaretinin de sadece mhp ye özgü siyasi bir işaret olduğunu sananlar var. Zafer işareti adı üstünde zaferi temsil eden evrensel bir işaret olup, bozkurt ise Türk olmayı, Türklüğü temsil eden bir işarettir. Merih'in golden sonra yaptığı işaret Türk olmakla gurur duyduğunu, golü ile de Türk Milletine gururu yaşatmanın sevincini ifade etmektedir. 0 0 Yanıtla

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