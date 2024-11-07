Merkezefendi Belediyesi 65 Amatör Spor Kulübüne Destek Sağladı - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi 65 Amatör Spor Kulübüne Destek Sağladı

Merkezefendi Belediyesi 65 Amatör Spor Kulübüne Destek Sağladı

Merkezefendi Belediyesi, 65 amatör spor kulübüne yaklaşık 2 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman desteği sağladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, desteklerin sporun gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

07.11.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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Merkezefendi Belediyesi, 65 amatör spor kulübüne malzeme ve ekipman desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Spora önem veren ve spor dostu bir belediye olarak amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi her yıl olduğu gibi Amatör Spor Kulüplerine malzeme ve ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunmak için Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte futbol, voleybol, basketbol ve engelli spor kulüplerinin branşlarında faaliyet gösteren toplamda 65 spor kulübüne yaklaşık 2 Milyon TL'nin üzerinde ekipman desteği sağlandı. Merkezefendi Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine verilen bu destek ile yaklaşık 20 bin sporcuya dokunuyor. Başkan Doğan, amatör spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek spor malzemelerini teslim etti.

Programa, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Maden, Denizli Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban, Merkezefendi İlçe Gençlik Spor Müdürü Pelin Yalçın, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, bine yakın amatör spor kulüp yöneticisi ve sporcusu katıldı.

"Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz"

Spora her zaman katkı sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 65 kulübümüzün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz spor malzemesi ve ekipmanlarını kulüplerimize teslim ettik. Spora yapılan yatırım ve gençlere yapılan yatırım çok önemli ve çok kıymetli. Amatör Spor Kulüplerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını her zaman dile getirerek destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan her bir çocuğun herhangi bir spor ile temas etmesi gerekiyor. Çocukların kendi gelişimi, mental gelişimi ve beden gelişimi olarak sporun bir yerinde olsun istiyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bir çok branşta Merkezefendi Belediyesi olarak bizlerde spor eğitimi veriyoruz. Merkezefendi Belediyemize kayıtlı bin sporcumuz var. Bu dönemde de bu hedefi giderek arttırmak istiyoruz. 65 spor kulübüne, yani 20 bin kişiye destek oluyoruz. Amatör Spor Kulüplerimizin yanında olarak onları hiçbir zaman yalnız hissetmesini istemiyoruz. Sporun ilçemizde var olması ve yaşaması için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren sporun ve sanatın daimi destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimlerin verdiği destekler bizim için çok önemli"

Amatör Spor Kulüplerinin yanlarında olduklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Yerel yönetimlerimizin burada devreye girmesi kulüpleri desteklemesi sporun yapılması için tesislere destek vermesi bizim için çok önemli. Sporun ve sporcunun yaşaması gelişmesi için tesis olarak kulüp olarak büyük bir destek gerekmekte. Yerel yönetimlerimizi bu işin içinde görmek ve tüm yöneticilerimizin bir arada olması bizleri çok mutlu ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Sporcu çocuklarımıza sahip çıkanlara teşekkür ediyorum"

Sporun gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, "Yerel yönetimler bakımından biz çok şanslıyız belediyemiz devamlı ve sürekli olarak bize destekte bulunuyor. Her şey çocuklarımız için onlar bizim geleceğimiz ışığımız. Çocuklarımıza sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a da verdiği desteklerden ötürü teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, salonda hazır bulunan malzemeleri amatör spor kulüplerine teslim ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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