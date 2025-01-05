Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'a Yenildi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'a Yenildi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom\'a Yenildi

Süper Lig'de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'a 75-86 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Türk Telekom, ilk periyodu önde kapatarak maçı kazandı. Merkezefendi son sırada kalırken, Türk Telekom 5. galibiyetini aldı.

05.01.2025 18:15  Güncelleme: 18:19
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu, Cook 10, Vanwijn 4, Lomazs 8, McLemore 7, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 16, Moody 25, İsmail Karabilen 2

TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 5, Alexander 17, Brown 20, Bees 4, Smith 5, İsmet Akpınar 5, Emre Melih Tunca 11, Mahir Ağva, Hanlan 10, Makoundou 9

1'İNCİ PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon hedeflediği çıkışı yapamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'a da yenilmekten kurtulamadı: 75-86. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 15-20, ilk yarısı 43-40, üçüncü periyodu da 54-61 sonuçlandı. Mücadeleyi baştan sona önde götürüp son periyotta farkı açarak galibiyete ulaşan Türk Telekom'da Brown 20, Alexander 17 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi'de Moody 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Türk Telekom 13 maçta 5'inci galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi Merkezefendi 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'a Yenildi - Son Dakika

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