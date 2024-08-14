Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi

Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi 4 oyuncuyu takımda tutup 9 transferle kadrosunu oluşturdu. Hedefleri Play-Off ve Avrupa'da yer almak olan takım, iç ve dış transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

14.08.2024 13:12
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Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi 4 oyuncuyu takımda tutup 9 transferle kadrosunu oluşturdu. Bu sezon hedef yükseltip Play-Off ve Avrupa'da yer almayı isteyen Merkezefendi'de iç transferde Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Vrenz Bleijembergh ve Muhaymin Mustafa takımda kaldı. Dış transferde özellikle son dönemde hareketli günler geçiren kulüp, ilk olarak Manisa BŞB'den eski oyuncusu Ayberk Olmaz ile Bahçeşehir Koleji'nden Arca Tülüoğlu ile yeniden anlaştı.

Yeşil-siyahlılar ayrıca son iki sezondur VTB Ligi ekibi Parma için ter döken ABD'li oyun kurucu Isaiah Reese ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Cholet formasıyla boy gösteren ve sayı kralı olan Craig Randall'ı transfer ederek dikkat çekti. Denizli ekibi geçen sezon Adriyatik Ligi'nde Borac forması giyen Ja'Von Franklin ve son olarak Yunanistan'ın Kolossos takımında forma giyen Kanadalı uzun forvet Simi Shittu ile pota altını güçlendirdi. NCAA'de Georgia Bulldogs formasıyla 13.1 sayı, 2.8 ribaund ortalamaları tutturan 23 yaşındaki oyun kurucu Noah Thomasson da yeşil-siyahlı renkler için ter dökecek. Gençlik aşısı da yapan kulüpte 21 yaşındaki genç oyuncu Said Emre Yosmaoğlu ve 20 yaşındaki Ata Engin de forma giyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika

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