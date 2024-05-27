Merkezefendi Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından her dönem açılan yaz spor okulları kayıtları 29 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 14 branştan oluşan kursların başvuruları Merkezefendi Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ve belirlenen tesislerde yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi spora yönelik çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nin her dönem faaliyete geçirdiği spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 20 Tesiste ve 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar 29 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 8 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Başvurular Merkezefendi internet adresinden veya belirlenen tesislerden yapılacak.

Kurs ve tesis bilgileri ise şu şekilde:

Futbol (7-13 yaş), basketbol (7-13 yaş), tenis (7 yaş ve üzeri), voleybol (9-16 yaş), badminton (9-16 yaş), robotik kodlama (6-12 yaş), cimnastik (5-11 yaş), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), satranç ve akıl oyunları (5 yaş ve üzeri), pilates (16 yaş ve üzeri), zumba (15 yaş ve üzeri), fitness (18 yaş ve üzeri), güreş (8-13 yaş) ve izcilik (9-16 yaş) kursları; Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisler, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisler ve Spor Eğitim Merkezi 100'üncü Yıl Gençlik ve yaşam merkezi ile Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Sümer, Servergazi, Muratdede, Karaman, Eskihisar, 1200 Evler, TOKİ Kayalar, Adalet, Karahasanlı ve Başkarcı Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde verilecek. - DENİZLİ