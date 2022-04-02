Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu - Son Dakika
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Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu

02.04.2022 14:57

Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategoride yarışlar tamamlandı.

Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategoride yarışlar tamamlandı.

Organizasyonda 34 ülkeden 703 sporcu mücadele etti. Katılımcılar, Alanya'nın tarihi binaları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçelerinden geçerek yarışı bitirdi.

"Deniz-Güneş-Koşu" temasıyla gerçekleştirilen 48 kilometrelik Taurus Mountain Marathon'u, erkeklerde Amir Ahmadbeigi, kadınlarda ise Megan Erspamer kazandı.

28 kilometrelik Keykubat Mountain Run'da Artem Kuftyrev erkeklerde ilk sırada yer alırken, kadınlarda da birinciliği Laia Montoya Garcia elde etti.

17 kilometrelik Alaiye Short Trail'i Türk sporcu Mehmet Aydıngör erkeklerde birinci bitirirken, kadınlarda Natalia Gyurten ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan 76 kilometrelik Merrell Alanya Ultra Trail'in dereceye girenleri ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Yarışı tamamlanan üç kategoride dereceye giren sporcular ve dereceleri şöyle:

Taurus Mountain Marathon

Erkekler:

1- Amir Ahmadbeigi (İran) "05.07.45.58"

2- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) "05.08.32.01"

3. Hamidreza Goudarzi (İran) "05.11.44.28"

Kadınlar:

1- Megan Erspamer (ABD) "05.40.52.76"

2- Aina Cusi Batlle (İspanya) "06.04.12.86"

3- Valentyna Horban (Ukrayna) "06.11.35.20"

Keykubat Mountain Run

Erkekler:

1- Artem Kuftyrev (Rusya) "02.38.47.98"

2- Egor Gavrilov (Rusya) "02.46.37.19"

3- Hossein Niroomandi (İran) "02.49.12.27"

Kadınlar:

1- Laia Montoya Garcia (İspanya) "03.08.42.87"

2- Maria Kolpakova (Rusya) "03.57.52.68"

3- Ezgi Kar (Türkiye) "04.05.10.79"

Alaiye Short Trail

Erkekler:

1- Mehmet Aydıngör (Türkiye) "01.55.35.65"

2- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

3- Enes Erol (Türkiye) "02.04.43.00"

Kadınlar:

1- Natalia Gyurten (Rusya) "01.59.13.77"

2- Anna Gavrilova (Rusya) "02.15.06.74"

Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu
Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu
Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu
Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu

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Merrell Alanya Ultra Trail heyecanı yarın yaşanacak Merrell Alanya Ultra Trail heyecanı yarın yaşanacak Merrell Alanya Ultra Trail, 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor Merrell Alanya Ultra Trail, 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merrell Alanya Ultra Trail'de üç kategorinin birincileri belli oldu - Son Dakika
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