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Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası başladı. Turnuvaya 7 ülke ve 32 ilden 200 sporcu katılıyor. 2 gün sürecek olan müsabakada farklı yaş gruplarından sporcular birincilik için mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın Mersin'de sporun gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Başladı
27.01.2024 - 17:50,
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Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü (MEMTEK) iş birliğinde bu yıl 'Mersin 3. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası'nı düzenliyor. Amerika, Rusya, Ukrayna, Irak, İran, Suriye ve Bosna Hersek'in içinde bulunduğu 7 ülke ve 32 ilden katılımcıların olduğu turnuvada 200 sporcu yarışıyor. 30 yaşın üstü herkesin katılımına açık olan ve 2 gün sürecek müsabakada yarışmacılar; 30- 39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 80 yaş üzeri kategorilerinde birincilik için mücadele ediyor.

"2 gün boyunca turnuvada çok güzel maçlar ve çetin mücadeleler olacak"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, bu yıl Mersin Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası'nın 3.'sünü düzenlediklerini söyleyerek, "Farklı yaş gruplarından 7 farklı ülkeden, 32 farklı şehirden sporcularımız var. 80 yaş üzerinden 4 değerli sporcumuz var. 2 gün boyunca müsabakamız devam edecek" dedi. Sporcuların 2 gün boyunca Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini gördüklerini aktaran Gökayaz, "Bugün de mücadele sahada başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in spora verdiği büyük desteklerle bu tip çalışmalar, etkinlikler Mersin'de artarak devam edecek" diye konuştu.

Veteranlarda yaş skalasının 30 yaşından başladığını ve 80 yaşına kadar deva ettiğini belirten Gökayaz, "30- 39, 40-49, 50-59, 60-64'ten 80 yaşına kadar devam ediyor. Gruplarımız erkek, kadın ve çift olarak devam ediyor. Rusya'dan Ukrayna'dan, Irak'tan Amerika'dan bunun dışında 32 farklı ilden yarışmalarımız var. 2 gün boyunca burada çok güzel maçlar, çetin mücadeleler olacak. Tüm Mersinlileri bu müsabakalara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Masa Tenisi Kulüp Başkanı Mustafa Asparuk ise bu branşın özellikle yaş almış vatandaşlardan tarafından yapılacak en iyi sporlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Masa tenisinin Mersin'de uzun yıllardır olduğunu ancak spordan ziyade bir eğlence gibi görüldüğünü dile getiren Asparuk, "Yaygınlaşması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu sporun gelişmesiyle Mersin'de ileride lig maçlarını hatta uluslararası turnuvaları da görmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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