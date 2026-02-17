Mersin Büyükşehir Belediyesinde futbol heyecanı sona erdi - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesinde futbol heyecanı sona erdi

17.02.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın şampiyon olmasıyla sona erdi. Ödül töreniyle devam eden turnuva, çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası, final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Ulaşım Dairesi Başkanlığı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmayı amaçlayan 'Birimler Arası Futbol Turnuvası', Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in destekleri ve her yıl yaptığı başlama vuruşları ile coşkulu bir şekilde tamamlanıyor. Başkan Seçer öncülüğünde düzenlenmeye devam eden turnuva sayesinde, kurum içindeki dayanışma ve takım ruhu güçlendirilirken, sporun çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendiren yönü de ortaya çıkıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda heyecan doruğa ulaştı. Final maçında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı karşı karşıya gelirken, centilmenlik içinde geçen turnuvanın galibi Ulaşım Dairesi Başkanlığı oldu. Final maçının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, turnuvanın şampiyon takımına kupasını takdim etti.

Turnuvayı 2. sırada tamamlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ödülünü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Gökbel'in elinden alırken, 3. olan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı da kupasını Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal'dan aldı. Turnuvanın 'Fair Play' ödülü ise Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman'a, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir tarafından takdim edildi.

"Birimler Arası Futbol Turnuvası, kaynaşmayı ve aidiyet duygusunu pekiştiriyor"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, final maçının turnuvaya yakışır bir mücadeleye sahne olduğunu belirterek, "4.'sünü düzenlemiş olduğumuz 'Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda, finale yakışan bir sonuç oldu. 2 takım da gerçekten çok iyi oynadı" dedi. Turnuva'nın kurum içi dayanışmaya katkı sağladığını söyleyen Tok, "Birimler Arası Futbol Turnuvası, bundan sonra da devam edecek. Birimler arası futbol, aynı zamanda aidiyet duygusu ve kaynaşmayı sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir final oldu. Bundan sonra da MESKİ şampiyonuyla Büyükşehir şampiyonu karşı karşıya gelecek" diye konuştu.

Turnuva, ödüllerin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Belediye, Futbol, Spor, Son Dakika

