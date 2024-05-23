Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Süper Lig'e Yükselmek İstiyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Süper Lig'e Yükselmek İstiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Süper Lig\'e Yükselmek İstiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisine yükselerek 10 yıl aradan sonra kenti yeniden Süper Lig'de temsil etmeyi hedefliyor. Takım, yapılandırma çalışmaları sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yeniden parkelere döndü ve çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi. İlk maçı yarın İstanbul'da oynanacak olan final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Süper Lig'e çıkacak.

23.05.2024 11:15
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisine yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, 10 yıl aradan sonra kenti yeniden Süper Lig'de temsil etmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesince kurulup 2005'te yükseldiği Süper Lig'de 10 sezon mücadele ettikten sonra 2013-2014 döneminde küme düşen ve kötü gidişatın alt liglerde de durdurulamaması üzerine faaliyetleri 2018'de sonlandırılan Mersin ekibi, yapılandırma çalışmaları kapsamında açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönüp 2021-2022 sezonunda TBL'ye çıktı.

Bu sezon ligi 60 puanla üçüncü sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan takım, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde de Gaziantep Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Play-off final serisinde Sigortam Net ile eşleşen Mersin ekibi, müsabakalar için hazırlıklarını Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Mersin'i 10 yıl sonra yeniden Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeyi hedefleyen takım, seride rakibine üstünlük sağlamak istiyor.

İki ekip arasındaki ilk karşılaşma, yarın saat 20.30'da İstanbul BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Süper Lig'e yükselecek.

Başantrenör Sevim: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, sezon başından beri tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Yollarına hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini anlatan Sevim, şöyle devam etti:

"Herkes ilk günden beri bu takımı tekrar Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkarıp Mersin halkına izleteceğimize inanmıştı. Şimdi oraya sadece bir adım uzaktayız. Bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çok istekliyiz ve kazanma arzusuyla doluyuz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu sezon boyunca gösterdiğimizi düşünüyorum. Tek bir rakibimiz kaldı. Onu da geçip play-off serisinde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

Sevim, final serisinde ilk iki maçı deplasmanda oynayacaklarını hatırlattı.

İlk maçı kazanmanın çok önemli olduğunu anlatan Sevim, "En önemli maç bu. İstanbul'a o maçı kazanmak için gideceğiz. Buraya döndüğümüz zaman da şampiyon olmak istiyoruz. Mersin, Süper Lig'e çok aç. Buradaki taraftardan bunu net şekilde görebiliyoruz. Yönetimimiz bize çok destek veriyor. Mersin sonuna kadar Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. " diye konuştu.

Yiğitcan Turna: "Mersin halkı Süper Lig'i hak ediyor"

Mersin ekibinin kaptanı Yiğitcan Turna, takımda morallerin yüksek olduğunu dile getirdi.

Final serisinde oynayacakları maçlara odaklandıklarını vurgulayan Yiğitcan, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftar, psikolojik ve fiziksel olarak bu savaşa hazır. İstanbul'da iki maç oynayacağız. Bu maçlardan avantajlı bir skorla dönüp, Mersin'de taraftarımızın önünde şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Mersin'deki insanlar basketbolu çok seviyor. Bütün maçlarımızda salon doluyor. Mersin halkı Süper Lig'i hak ediyor. Takım olarak bunu başarabilirsek, bunda imzamız olursa çok mutlu olacağız. Başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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