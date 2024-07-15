Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen mahalleler arası 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası başladı. 30 Ağustos'ta final maçlarının yapılacağı turnuvada 42 köy takımı mücadele ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen '30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası' ile '30 Ağustos Toroslar Zafer Kupası Futbol Turnuvası' başladı. 30 Ağustos'ta final maçlarının oynanacağı turnuvalardan Toroslar turnuvasında bu yıl A, B ve C olmak üzere 3 gruptan oluşan 18 takım, Fındıkpınarı turnuvasında ise A, B, C, D olmak üzere 4 gruptan oluşan 24 takım mücadele ediyor.

Ayvagediği futbol sahasında oynanan A grubu maçları Güzelyayla ile Çavuşlu mücadelesi ile başlarken, Fındıkpınarı futbol sahasında oynanan A grubu ilk maçlarında ise Menteş ve Sarılar Spor Kulübü karşılaştı. Çekişmeli maçlara sahne olması beklenen turnuvanın finalinde ise grup birincileri süper kupayı kazanmak için ter dökecek.

"Turnuvalar, yaylaya çıkan vatandaşların buluşma noktası oluyor"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir Belediyesinin her yıl organize ettiği turnuvaların yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi. Taşkın, "Bu turnuvalar, yaylaya çıkan vatandaşların buluşma noktası oluyor. Aynı zamanda bir hasret giderme yeri de oluyor. Sadece geçen sene Fındıkpınarı'nda 60 bine yakın insan sirkülasyonu olmuştu. Bir o kadar da bu yıl Ayvagediği'nde bekliyoruz. Ayvagediği futbol turnuvasını Toroslar Belediyesi ile Fındıkpınarı futbol turnuvasını ise Büyükşehir Belediyesi olarak düzenliyoruz" dedi. Mersinlileri turnuvayı izlemeye davet eden Taşkın, turnuva maçlarının dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini diledi.

"Turnuva mahalleleri kaynaştırıyor"

Turnuvanın her sene çok çekişmeli geçtiğini ve mahalleler arası güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, "Turnuva, mahalleler arası güzel bir buluşma oluyor. Hem de köylerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

Turnuvanın mahalleleri kaynaştırdığını dile getiren Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Süt de "Bu turnuvada insanların dostluklarını pekiştiriyoruz. Hem esnafımıza hem de köylülerimize faydası oluyor. İnsanlar hevesli bir şekilde maça geliyorlar. Köylülerimize güzel bir seyir ve eğlence oluyor" ifadelerini kullandı.

Güzelyayla ile Çavuşlu Spor 2-2 berabere kaldı

Ayvagediği Mahallesi'ndeki sahada oynanan karşılaşmada Güzelyayla ile Çavuşlu 2-2 berabere kaldı.

Güzelyayla takımının futbolcularından Murat Gür, 2010 yılından beri turnuvaya katıldığını belirterek, "Bu yıl maçlar çekişmeli geçecek. İlk maçımızda Çavuşlu Spor ile 2-2 berabere kaldık. Çavuşlu Spor da iyi oynuyor. Son dakika gol yiyerek elimizdeki maçı verdik. Hedefimiz kupa. Her sene final maçı oynamaya odaklı bir takımız" dedi.

Çavuşlu Spor oyuncusu Cengizhan Yalçın da Güzelyayla ile güzel bir mücadele yaşadıklarını ifade ederek, "Artık diğer maçlara bakacağız. 15-16 yıldır maçlara katılıyoruz, 4-5 tane de şampiyonluğumuz var. Buranın her zaman favorisiyiz. Rakibimizi kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu" dişe konuştu. - MERSİN