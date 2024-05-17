Mersin Büyükşehir Belediyesi Ortopedik Engelliler Bocce Turnuvası Sona Erdi

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ortopedik Engelliler Bocce Turnuvası sona erdi. Turnuvada İhsan Kuş birinci, Murat Serinkaya ikinci, Kenan Özkan da üçüncü oldu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen turnuvaya, 12 yaş ve üzeri yüzde 40'ın üzerinde ortopedik engelli sağlık kurulu raporu bulunan özel ihtiyaçlı bireyler katıldı. Turnuvada hem Büyükşehir Belediyesinin birimlerinden hizmet alan, hem de dışarıdan katılım sağlayan özel bireyler yarıştı. Aileler de özel bireylerin heyecanlarına ortak oldu. Yenişehir İlçesi Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada İhsan Kuş birinci, Murat Serinkaya ikinci, Kenan Özkan da üçüncü. Turnuvanın hakemliğini Bülent Sümra yaparken, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki antrenör ve öğretmenler de turnuvada görev aldı.

Gerboğa: "Hem spor yaptılar, hem de sosyalleştiler"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ortopedik engelli bireylere yönelik bu yıl ikinci kez düzenledikleri turnuvanın güzel geçtiğini belirtti. Hem ortopedik engelli sporcular, hem de onların ailelerinin katılımıyla güzel bir ortam oluştuğunu ifade eden Gerboğa, "Burada bocce kursları veriyoruz. Sporcularımız kendilerini geliştirdiler. Biz de bir turnuva düzenleme ihtiyacı duyduk. Hem spor yaptılar, hem de sosyalleştiler" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi 2. Başkanı Fethi Kahraman da engelli bireyler için bu tür etkinliklerin adeta bir yaşam kaynağı olduğunu belirtti. Turnuva için Tarsus'tan Mersin'e gelmelerine Büyükşehir belediyesinin yardımcı olduğunu ifade eden Kahraman, "Yarışma bahane, kaynaşma şahane" diye konuştu.

Hem engelliler hem de aileleri memnun

Omuriliğinden felçli olan Zübeyde Taş, Engelsiz Yaşam Parkı'nda sürekli bocce oynadığını belirterek, "Haftada 2 gün buraya geliyoruz. Aktifleşiyor ve sosyalleşiyoruz" dedi. Sporla engelleri aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Taş, "Sporla uğraştığımız zaman, sanki engelli olduğumuzu unutuyoruz" dedi.

Turnuvaya katılanlardan Sümbül Şimşek de tekrar yarışmaktan keyif aldığını ifade ederek, "Burada engelli olduğunu unutuyor, kendini iyi hissediyor ve mutlu oluyorsun. Buraya kendimi iyi hissettiğim için geliyorum" şeklinde konuştu.

Sebahattin Şat ise bu tarz etkinlikler sayesinde kendilerini çok özel hissettiklerini kaydetti.

Turnuvada yarışan Ahmet Taş'ın annesi Yıldız Taş da turnuvaya katılan oğlunun çok mutlu olduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Oğlunun turnuvaya ilk defa katılmasına rağmen rakibini geçtiğini anlatan anne Taş, "Hepsi kazansın, hepsi mutlu ve huzurlu olsun" dedi. - MERSİN