Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Futbol Kurslarıyla Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca ücretsiz verilen futbol kursu, yaz döneminde çocukların gözdesi oldu. Futbola meraklı 7-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği kurslarda, futbol branşı uygulamalı olarak öğretiliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesindeki futbol kursu sayesinde sportif becerilerini geliştiren çocuklar, futbolcu olma hayallerini Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Kurs sayesinde yaşıtlarıyla kaynaşma fırsatı da bulan çocuklar, bu sayede sosyalleşiyor. Futbola meraklı 7-13 yaş arasındaki sağlıklı her çocuğun katılabileceği, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde uzman kadro eşliğinde verilen futbol kursu, kış döneminde ise sadece hafta sonları gerçekleştiriliyor.

"Spor yapan çocukların gelişimleri daha sağlıklı oluyor"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde görevli futbol antrenörü Yalçın Günay, ücretsiz kursların yıl boyu devam ettiğini söyledi. Jimnastik, voleybol, basketbol, futbol, yüzme gibi birçok branşta gençlere ve çocuklara katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Günay, kursların, çocukların fiziksel ve sosyal olarak gelişimine katkı sunduğunu kaydetti. Günay, "Spor yapan çocukların gelişimleri daha iyi oluyor. Daha sağlıklı oluyorlar ve daha sağlıklı düşünebiliyorlar. 'Ben' duygusundan çıkıp, 'biz' olmanın farkındalığına varıyorlar. Sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir çevrede antrenman yapıyorlar" dedi. Çocukların evde vakit geçirmesinin televizyon, tablet ve telefon bağımlılığını artırdığını belirten Günay, "Eskiden bir sokak kültürü vardı. Çocuklar sokakta oynayıp zaman geçiriyor ve yeteneklerini geliştiriyorlardı. Şimdi çocukları dışarı çıkaramıyoruz. Tamamen bilgisayar, telefon, televizyon bağımlısı haline geldiler. Bu anlamda günde 2 saat de olsa burada spor yapmak onlara iyi geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hareketi sağlamaya gayret gösteriyoruz. Aileler sunulan imkanlar vasıtasıyla, çocuklarının gelişimine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

Çocuklar kurs sayesinde kendilerini geliştiriyor

Futbol kursuna devam eden çocuklardan Yağız Otsekin, kursta zaman geçtikçe kendisini geliştirdiğini belirtirken, Arda Akkaya da hem futbolla ilgili bilgisinin arttığını, hem de sportif açıdan daha iyi hale geldiğini kaydetti.

Çınar Efe Özen ise antrenmanların disiplinli geçtiğini ifade ederek, "Antrenmanlar sayesinde hem daha sportif oluyorum hem de sosyalleşiyorum. Fiziksel gücüm de artıyor" dedi. Kursa devam eden çocuklardan Emir Kaan Kemik de ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini dile getirdi. - MERSİN