Mersin Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.net\'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 32. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Sigortam.net'i 73-55 mağlup etti.
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İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet etmek için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnameyle ilgili yapılan açıklamada, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair resmi bir belge veya karar olmadığı belirtilerek, genel kurulun en geç haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Direktör Selçuk İnan, takımı ligde tutmak istediklerini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, taraftarlara ve iş insanlarına destek çağrısında bulunurken, İnan da taraftarlardan destek beklediğini belirtti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği A.Efes'e 90-80 mağlup oldu. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, A.Efes'in başantrenörü ise Tomislav Mijatovic'ti. İlk periyodu A.Efes 22-19 önde tamamladı. İlk yarıyı da A.Efes 42-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko öne geçse de son periyotta A.Efes maçı 90-80 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo'nun 2 golü ve Dennis'in bir golüyle Göztepe galibiyete ulaştı. Maçta Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo ve Dennis'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
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