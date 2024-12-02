Mersin\'de 100. Yıl Beşiktaşlılar Parkı Açıldı

Spor

MERSİN'de 100'üncü Yıl Beşiktaşlılar Parkı açılışına katılan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar , "Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendi adıma ve buradaki yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var" dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Ayaydın, Feyyaz Uçar, Kadir Kılıç, Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ve Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Ecer, Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi tamamlanan Mersin 100'üncü Yıl Beşiktaşlılar Parkı açılışına katıldı. Açılışta, Beşiktaşlı yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda taraf da yer aldı. Feyyaz Uçar, taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Açılışta konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Bu aralar ne yazık ki sadece saha skorlarıyla ilgili değil, gündemle ilgili de sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama Beşiktaş asıl olan, sevdamız Beşiktaş. Bu yolda hep beraber gönül gönüle, kol kola bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız. Bu akşam da önemli bir maça çıkıyoruz. Umut ediyoruz ki Serdar Topraktepe hocamızla beraber takımımız bu maçın öneminin bilincinde. Umut ediyorum kazanırız. Güneşli günleri tekrar başlatırız. Hep beraber ve Beşiktaş'ımıza son nefesimize kadar her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya çalışırız. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendi adıma ve buradaki yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var. Ama emin olun ki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün bizler yöneticiyiz, başka bir gün başka arkadaşlarımız gelecek. Hayat devam ediyor. Hep beraber güzel, güneşli günlerde bugünkü gibi Beşiktaş'ımızın çevresinde dimdik, birlikte, kol kola, gönül gönüle olmaya devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Bugün burada harika bir topluluk var. Umut ediyorum ki böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız" dedi.

Konuşmaların ardından 100'üncü Yıl Beşiktaşlılar Parkı kurdele kesimi ile açıldı. Açılışın ardından yöneticiler parkı gezdi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN,