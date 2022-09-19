Inter Akademi Türkiye'nin tanıtım programı Mersin'de yapıldı - Son Dakika
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Inter Akademi Türkiye'nin tanıtım programı Mersin'de yapıldı

19.09.2022 23:34

Mersin'de, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Mersin'de, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Inter Akademi Türkiye tarafından Yenişehir ilçesindeki Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Inter'in İkinci Başkanı Javier Zanetti, Inter'in Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, Mersin'in 62 branşa 457 kulübe ve yaklaşık 180 bin lisanslı sporcuya sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin sporla kazanılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Pehlivan, Inter Akademi Türkiye'nin kurulmasında destek verenlere teşekkür etti.

Pehlivan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, ülkesini Inter'de temsil ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hakan Çalhanoğlu gibi kardeşlerimiz çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Bu da şu açıdan önemli; keşfedilmeyen yetenek yok gibidir. Eğer birisinde bir yetenek var ve o keşfedilmemişse bu hiç yok anlamına gelir çünkü o yetenekten ne kendisi ne de toplumlar faydalanır. O yüzden hangi alanda olursa olsun, yeteneklerin ortaya çıkarılması önemli. Yeteneklerin yönetilmesi meselesi de önemli. 1500 çocuğumuza bu okullarda hizmet ediyorlar. Türkiye genelinde de 10 ilimizde şubeleri olmakla birlikte toplamda 2 bin civarında, 1500'ü Mersin'de. Dolayısıyla Inter kulübünün de odak noktasını teşkil ediyor ilimiz."

Zanetti: "Inter'in bu projesi çok büyük"

Inter İkinci Başkanı Zanetti de böyle bir programda buluşmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Inter Akademi Türkiye'nin önemine değinen Zanetti, "Inter'in bu projesi çok büyük. Bütün duygularımızı bu projede yansıtmak bizim için çok önemli. Bu nedenle bu projeyi gerçekleştiren ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje eminim ki hem benim hem de sizin için çok önemli. Topraklarımıza güzel projelerle dönmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'in de konuşma yaptığı programda, Inter Akademi Türkiye yönetici ortakları Hüseyin Altun, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Kılavuz da akademinin yapılanması hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Zanetti'ye çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Inter İkinci Başkanı Zanetti, kentteki programları kapsamında, Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerini de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, Yenişehir, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter Akademi Türkiye'nin tanıtım programı Mersin'de yapıldı - Son Dakika

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