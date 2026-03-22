Mersin\'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların hem fiziksel hem de mental olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik egzersiz ve danışmanlık programlarıyla yüzlerce kişiye ulaşıyor.

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalarla danışanların yalnızca fiziksel değil, mental olarak da kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlanıyor. Kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarla kentte sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına destek olunurken, düzenli egzersizle hayatı değişen danışanların hikayeleri de merkezin önemini ortaya koyuyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde 10-18 yaş aralığındaki bireylere, bireysel 3 boyutlu skolyoz egzersiz programları uygulanırken, 18-65 yaş aralığındaki danışanlara ise klinik pilates ve yoga seansları veriliyor. Toplam 15 seans süren programlar kapsamında her danışanın şikayetlerine göre özel egzersiz planları hazırlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet sayesinde katılımcılar hem bedenlerini tanıyor hem de düzenli egzersiz alışkanlığı kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde fizyoterapist olarak görev yapan Tuğçe Kara, verilen hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, "Danışanlarımız genelde duruş bozukluğu, skolyoz, eklem iltihaplanması ve kireçlenme gibi şikayetlerle geliyor. Şikayetlerine uygun programlar oluşturuyoruz. Seansların sonunda danışanların duruşlarında düzelme, kas güçlerinde artış ve hareket kısıtlılıklarında iyileşme gözlemliyoruz. Danışanlar hem mental hem de fiziksel olarak buradan mutlu ayrılıyorlar" dedi.

Merkezde yoğunluk nedeniyle hizmet alamayan danışanlara da evde uygulayabilecekleri egzersiz programları hazırlandığını kaydeden Kara, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini ve danışanların günlük yaşamlarında egzersiz farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Merkezden faydalanan danışanlardan Derya İnan ise yoğun ağrı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Hareketlerimde kısıtlamalar vardı, eğilemiyordum. Pilatesten sonra sorunlarımın yaşlılıktan değil hareketsizlikten kaynaklandığını anladım. Seanslarım bittiğinde 10 yıl öncesine döndüm. Esneklik kazandım ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Kadınlara yönelik bu tür hizmetlerin önemli olduğunu vurgulayan İnan, uygulama sayesinde kendileri için zaman ayırmayı yeniden hatırladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN