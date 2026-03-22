Mersin\'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti

22.03.2026 12:27  Güncelleme: 12:28
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile kadınların fiziksel ve mental sağlıklarını iyileştirmek amacıyla egzersiz ve danışmanlık programları sunuyor. Merkez, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik özgün egzersiz planları ile sağlıklı yaşam bilincini yaymayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların hem fiziksel hem de mental olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik egzersiz ve danışmanlık programlarıyla yüzlerce kişiye ulaşıyor.

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalarla danışanların yalnızca fiziksel değil, mental olarak da kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlanıyor. Kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarla kentte sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına destek olunurken, düzenli egzersizle hayatı değişen danışanların hikayeleri de merkezin önemini ortaya koyuyor.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde 10-18 yaş aralığındaki bireylere, bireysel 3 boyutlu skolyoz egzersiz programları uygulanırken, 18-65 yaş aralığındaki danışanlara ise klinik pilates ve yoga seansları veriliyor. Toplam 15 seans süren programlar kapsamında her danışanın şikayetlerine göre özel egzersiz planları hazırlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet sayesinde katılımcılar hem bedenlerini tanıyor hem de düzenli egzersiz alışkanlığı kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde fizyoterapist olarak görev yapan Tuğçe Kara, verilen hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, "Danışanlarımız genelde duruş bozukluğu, skolyoz, eklem iltihaplanması ve kireçlenme gibi şikayetlerle geliyor. Şikayetlerine uygun programlar oluşturuyoruz. Seansların sonunda danışanların duruşlarında düzelme, kas güçlerinde artış ve hareket kısıtlılıklarında iyileşme gözlemliyoruz. Danışanlar hem mental hem de fiziksel olarak buradan mutlu ayrılıyorlar" dedi.

Merkezde yoğunluk nedeniyle hizmet alamayan danışanlara da evde uygulayabilecekleri egzersiz programları hazırlandığını kaydeden Kara, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini ve danışanların günlük yaşamlarında egzersiz farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Merkezden faydalanan danışanlardan Derya İnan ise yoğun ağrı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Hareketlerimde kısıtlamalar vardı, eğilemiyordum. Pilatesten sonra sorunlarımın yaşlılıktan değil hareketsizlikten kaynaklandığını anladım. Seanslarım bittiğinde 10 yıl öncesine döndüm. Esneklik kazandım ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Kadınlara yönelik bu tür hizmetlerin önemli olduğunu vurgulayan İnan, uygulama sayesinde kendileri için zaman ayırmayı yeniden hatırladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:25
İstanbul Fatih’te bina çöktü Ekipler bölgeye sevk ediliyor
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk ediliyor
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:40:01. #7.12#
