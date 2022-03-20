Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor - Son Dakika
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Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor

20.03.2022 12:13
Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında eğitim hayatlarına devam eden kız öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda ilerledikleri spor branşlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında eğitim hayatlarına devam eden kız öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda ilerledikleri spor branşlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halter branşında ilerleyen 9 sporcu, kısa süre içerisinde neredeyse kendi kiloları kadar ağırlığı kaldırmaya başladı.

Halter branşında eski milli sporcu ve Kır Çiçekleri Halter Antrenörü olan Süleyman Altuğ, 12 yaşındaki Nesrin Başaran'ı halter branşında eğitirken, 6 aydır bu branşta yeteneği olan diğer öğrencilere de eğitim verdiğini söyledi. Altuğ, "Ben burada Nesrin'e antrenman yaptırırken Nesrin'den şevklenen diğer çocuklarımızı da haltere başlattık. Bu ay Minikler Türkiye Şampiyonası olacak. Nesrin madalya alacak inşallah. Nesrin'in yaş grubunda olan Reyhan Opçin ve Ecrin Sakar yine madalyaya yakınlar. Nesrin şu anda 25 koparma, 40 kilo silkme yapmakta. Yine Ecrin 25 koparma, 35 silkme yapmakta. Reyhan 25 koparma, 35 silkme yapmakta. İnşallah bu kızlarımızla ilk yarışmamızda madalya almayı hedefliyoruz. Bu kızlarımızın dışında 2, 3 kızımız daha var. Onlar biraz daha geç başladılar ama onlar da inşallah ilk 5'te, 6'da yer alacaklar" dedi.

"Hedefimiz milli takımlara sporcu yollamak"

Altuğ, 9 çocukla azim ve disiplinle çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Miniklerde şu an 6 sporcumuz var. Bir üst kategori U15'te 3 çocuğumuz var ama bu sayı giderek çoğalacak. Çünkü halter branşı Mersin'de yok. 18 yıldır Tarsus'ta var. İnşallah burada biz Mersin'de başlatıp 'Kır Çiçekleri'miz adına başarıları elde edeceğiz. Öncelikli hedefimiz Türkiye'de ilk 3'e girip daha sonra tecrübe ettikçe Türkiye şampiyonu olup milli takımlara sporcu yollamak. Ardından da milli takımda da Avrupa'da, dünyada ve hatta olimpiyatlarda derece alabilecek çocukları halter branşında şampiyon yapabilmek" diye konuştu.

"Büyük çaba gösteriyoruz"

4 yıldır halter sporu için emek harcayan 12 yaşındaki Nesrin Başaran, "Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu 'Kır Çiçekleri' yurdunda kalıyorum. Spora devam ediyoruz, birçok branşımız var. Ben de halterciyim. 4 yıldır yapıyorum, yarışmalarımıza hazırlanıyoruz. Yakında bir yarışmamız var, onun için hazırlanıyoruz. Büyük çaba göstermeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Hedefinin olimpiyat birinciliği olduğunu söyleyen Başaran, "Nasıl Naim Süleymanoğlu erkeklerde olimpiyat birincisi olduysa, anılan bir kişi olduysa ben de kızlarda onun gibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefim 25 koparma, 37 silkme"

Halter branşında ilerleyen 12 yaşındaki Ecrin Sakar ise 'Minikler Yarışması'na katılacağını ve çok sıkı çalıştığını belirterek, "Daha fazla kilo kaldırıp hedefime ulaşmak istiyorum. Hedefim 25 koparma, 37 silkme. İlk başta hiç istememiştim, böyle herkes baskı uyguluyordu. Kısa kalacaksın falan diyorlardı. Ama şimdi çok alıştım ve çok seviyorum kendi branşımı" dedi. - MERSİN

Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor
Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor
Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor

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Türkiye, Halter, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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