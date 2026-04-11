Mersin\'de Muaythai Şampiyonası Heyecanı

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı.

Edip Buran Spor Salonu'nda 380 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun 4. günü sona erdi.

Adını finale yazdıran 90 sporcu yarın şampiyonluk için ringe çıkacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve sporseverlerin de takip ettiği organizasyon yarın ödül töreniyle sona erecek.