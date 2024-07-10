Mersin\'de Ücretsiz Drama Kursları Başladı

Spor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz drama kursu için kayıtlar başladı.

Çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıyacak kurslarla desteğini sürdüren Yenişehir Belediyesi, her yıl düzenlediği drama kursları ile çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Drama kursları ile çocuklar kendilerini ifade etme ve özgüvenlerini artırma imkanı da buluyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen drama kurslarına katılan çocuklar, grup çalışmaları ve oyunlarla takım ruhunu öğrenirken, sahne performanslarıyla da topluluk önünde konuşma ve ifade yeteneklerini geliştiriyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kurslara çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Yenişehir Belediyesinin bu desteği aileleri de mutlu ediyor.

Yenişehir Belediyesi Akademi binasında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin, '0324 3274640' telefon numarasını veya Yenişehir Halk Masasını arayabilecekleri belirtildi. - MERSİN