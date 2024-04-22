Mersin\'de Uluslararası Çocuk Festivali Başladı

Spor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 'Uluslararası Çocuk Festivali' devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 350 çocuk, kendi ülkelerine ait dans gösterilerini akranları için sergiledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali, ikinci gününde lansman gösterileri ile devam etti. 14 ülkeden 350 çocuğun yanı sıra Türkiye'den Ankara ile deprem bölgesi olan Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan da lansmana katılan çocuklar gösteri yaptı. Lansman gösterisinin adresi Tarsus'ta Tarsu AVM'nin yanı sıra merkezde Sayapark, Forum ve Palm City AVM oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Ceren Sergen, gösteriler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Saya Park, Forum AVM, Palm City ve Tarsu AVM'de aynı anda başlayan ekinliklerimiz var. Toplam 14 ülkeden dans toplulukları geldi. Hepimiz burada Mersin'de toplandık, aynı zamanda Mersin'in de tanıtımı, yurtdışından gelen çocukların Mersin'i, Mersinli çocukların ise yurtdışından gelen çocukları tanıması açısından çok güzel bir etkinlik oldu."