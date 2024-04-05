Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol Birinci Lig Şampiyonu

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Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 5-3'lük skorla mağlup eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü şampiyon oldu. Türkiye'de, 'ampute futbolda kupa kaldıran ilk ve tek kadın antrenör' ünvanını elinde bulundurduğunu belirten takım antrenörü Fatma Kara, "Türkiye'nin çeşitli illerini temsil eden 8 takım arasından sıyrılarak şampiyon olduk. Bu Mersinimiz ve benim için büyük bir başarıdır. Ampute futbol gibi erkeklerin egemen olduğu bir sporda gelecek sezonda Süper Lig'de Mersinimizi temsil edecek olmanın haaklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Ampute Futbol Birinci Ligi'nde son hafta müsabakalarının tamamlanması ile birlikte, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 5-3'lük skorla mağlup eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü şampiyon oldu. 14 maç sonucunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile sezonu 31 puan alarak şampiyon tamamlayan Mersin temsilcisi, yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

"Türkiye'nin 'ilk ve tek kadın antrenörü' olarak devraldığım takımımda canla başla çalıştım"

Sezonu şampiyon olarak tamamlamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Antrenörü Fatma Kara, "2023-2024 futbol sezonunu Türkiye Ampute Futbol Birinci Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıktık. Ben de Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olarak devraldığım takımımda canla başla çalıştım. Sporcularımın eksiklerini tamamlayarak hep birlikte zamanla onları birinci lig şampiyonu olacak seviyeye getirdik. 2 yıl önce takımı devraldığımda ligde 5. sıradaydık. Geçtiğimiz sezonu 3. tamamlayarak sezon sonunda 3.'lük kupası aldık. Ben de bu başarı ile birlikte Türkiye'nin ampute futbolda kupa kaldıran ilk kadın antrenörü ünvanını aldım. Bu sezon ise şampiyon olduk. Türkiye'nin çeşitli illerini temsil eden 8 takım arasından sıyrılarak şampiyon olduk. Bu Mersinimiz ve benim için büyük bir başarıdır. Ampute Futbol gibi erkeklerin egemen olduğu bir sporda gelecek sezonda Süper Lig'de Mersinimizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu gururu Mersin halkıyla paylaşacağız, herkese teşekkür ediyoruz"

Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç ise "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile son hafta oynadığımız maçı 5-3 kazanarak sezonu şampiyon olarak bitirdik. Tabi ki, ligdeki tüm takımların hedefi bizim gibi şampiyon olarak bitirmekti. Şu anda çok mutlu ve sevinçliyiz. Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'in önemi çok fazla. Gerek televizyondan canlı olarak yayınlanması, gerekse aynı zamanda 14 deplasman olması ve buna yönelik ulusalda 14 ilde Mersini temsil etmenin gururunu yaşamak. Bu gururu Mersin halkıyla paylaşacağız, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Yeni sezonda hedeflerinin öncelikle Türkiye Kupası'nda iyi bir mücadele vererek kupayı şampiyon olarak tamamlamak olduğunun altını çizen Başkan Yanaç, "Şu andaki hedefimiz Türkiye Kupası olacak. Türkiye Kupası'na Süper Lig'de sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ile birinci ligden üst lige yükselme başarısı gösteren 2 takım mücadele ediyor. Süper Lig'e çıktık ancak buradaki ilk hedefimiz Türkiye Kupası'nda başarılı olup bu kupayı kazanmak" diye konuştu.

"Süper Lig'de de iyi yerlere geleceğiz ve Mersin'i daha iyi şekilde temsil edeceğiz"

Başkan Yanaç, bu sezon birinci ligde mücadele etmelerine rağmen uluslararası oyuncuları da bünyelerinde bulundurduklarını hatırlattı. Bu durumun yeni maliyetleri doğurduğunu belirten Yanaç, "3 yabancı sporcumuz vardı bu sezon. 2 tanesi Mısırlı ve biri Gambiyalı olmak üzere. Mısırlı sporcularımızı kendi ülkelerinin milli takımlarında mücadele etmek üzere Afrika Kupası'na gönderdik. Gelecek sezon ise Süper Lig'de 5 yabancı oyuncu oynatma hakkımız var. Elbette bunu kullanacağız. Bu durumda ister istemez maliyet de artıyor. Maliyetlerin artmasıyla birlikte artık daha fazla destek gerekiyor. Ardından ligde iyi bir mücadele göstererek şampiyon olmak istiyoruz. Biz burada tüm iş insanlarına ve kent paydaşlarına da sesleniyoruz. Birlikte beraber hareket ederek Mersin'i daha iyi yerlere taşımak için kapımız ve yönetimimiz herkese açıktır. Bu takım yalnızca Ali Yanaç'tan oluşmuyor. Bu takım Mersin'in takımı ve takımı hep birlikte daha iyi yerlere getirmeye, dünyaya tanıtmaya örnektir. İnşallah Süper Lig'de de iyi yerlere geleceğiz ve Mersin'i daha iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN