Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkim Maçına Hazırlanıyor

Spor

MERSİN Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı deplasmanda oynayacağı Aliağa Petkim maçının hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye başladı. Ligin ilk yarısında elde ettiği 8 galibiyetlik başarı ile Süper Lig'e çıktığı ilk senede Türkiye Kupası 'na katılma hakkı kazanan Carettalar'da hedef Aliağa Petkim maçından da galip ayrılmak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen teknik ve taktik idmanın ardından değerlendirmede bulunan Başantrenör Can Sevim, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Son 5 maçın 4'ünü kazanarak Süper Lig'de oldukça başarılı bir grafik yakaladıklarını kaydeden Sevim, Aliağa Petkim deplasmanın ardından cuma günü karşılaşacakları Karşıyaka maçından da kazanan taraf olarak ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamanın motivasyonlarını artırdığını belirten Sevim, "Aliağa Petkim takımı Damyean Dotson gibi önemli bir skorer ve iyi bir şutörü takımına kazandırdı. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nde de Top 16'ya kalmayı başardılar. Geldiğimiz noktada Milli Takım arasına kadar bizim 2 tane çok önemli maçımız olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Aliağa Petkim, diğeri ise evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçı. Öncelikli hedefimiz, Türkiye Kupası maçımızı oynayıp Milli Takım arası vermeden 2'de 2 yaparak olabildiğince daha üst sıralara tırmanmak. Aliağa Petkim maçını kazandığımız takdirde bizi yakalamaları ve geçmeleri çok zorlaşacak. Maça bu açıdan da çok önem veriyoruz" dedi.

Takımının moral, motivasyon ve kazanma hırsından çok memnun olduğunu dile getiren Sevim, son 5 karşılaşmada alınan 4 galibiyetinde bunu gösterir nitelikte olduğunu kaydetti. Sevim, "Takımın kazanmaya inancı, 'Biz bu maçı bir şekilde kazanırız, biz ne olursa olsun inancı kaybetmeyeceğiz' inancı üst seviyede açıkçası. Bu da belki de imkansız gibi görüneni başarmamızı sağlıyor. Tabi bununla beraber özellikle kendi evimizde yenilmemiz her geçen gün zor bir takım haline geliyoruz. Burada evimizde sadece iki tane takıma kaybettik. İkisi de EuroLeague takımı. Efes ve Fenerbahçe dışında evimizde maç kaybetmedik. Taraftarımız zaten inanılmaz. İstediğimiz, arzuladığımız destek her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Onlardan aldığımız destekle biz de hiçbir şekilde maçı bırakmıyoruz. Geriye düşsek bile taraftarımızla beraber maçı kazanabileceğimizi düşünüyoruz. O doğrultuda da maç sonlarında rakiplerimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan tüm takımların zorlu rakipler olduğunu söyleyen ve bu kulvarda da gidebildikleri en iyi noktaya ulaşmak istediklerini aktaran Sevim, "Orada Final Four olmak açıkçası Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için çok büyük başarı olur. Bunu Süper Lig tarihinde daha önce başarabilen iki tane takım var. O yüzden Türkiye Kupası'nda umarım Final Four'da yer alabiliriz. Tofaş ile evimizde oynayacağız ve kazanmak için çok istekliyiz" ifadelerini kullandı.

'FİNAL FOUR'A GİTMEK İSTİYORUZ'

Takımın forvet oyuncularından Canberk Kuş ise Aliağa Petkim'in oldukça zorlu bir deplasman olduğunu belirterek "Bu maçın bizi play-off potasına sokacağını bildiğimiz için önemli bir maç. Umarım iyi bir sonuçla döneceğiz. Türkiye Kupası'na kalmak başlı başına çok önemli bir başarı bizim için. Ama tabi ki biz bu başarıyla yetinmeyip Final Four'a gitmek istiyoruz. Kiminle oynadığımız çok da önemli değil. Tabi ki Tofaş'la daha önce burada oynadık, farklı bir galibiyet aldık ama aynı şekilde olmayacaktır. Sonuçta bu bir kupa maçı. Burada oynayacağımız için tabi ki çok memnunuz. Çok şanslı bir kura çektik diyelim. Yani taraftarımızı da arkamıza aldığımız sürece bizim burada üstesinden gelemeyeceğimiz takım yok" dedi.

Carettaların tecrübeli oyun kurucularından Kartal Özmızrak ise Aliağa Petkim karşılaşmasının takımın ligdeki konumu açısından oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Deplasmanda oynayacağız ve Aliağa deplasmanı her takım için zordur. Bunun bilincindeyiz. Yetenekli kısaları olan iyi bir takım. Evimizde kazandığımız gibi deplasmanda da galip ayrılıp ligdeki konumuzu önce koruyup sonra da daha üst seviye sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Tofaş'ın geçtiğimiz yıl ligi 3'üncü sırada bitirdiğini hatırlatan Özmızrak, "Onlarla evimizde oynadığımız maçı taraftarımızın desteğiyle kazandık ama bu maçın çok daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 20 sayılık bir farkla kazanmıştık ve buna göre ekstra motive olarak gelecekler, bunun bilincindeyiz. Süper Lig'deki ilk senemizde Türkiye Kupası'na gittik, bununla yetinmeyip yarı finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.