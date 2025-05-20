Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a Kaldı ve Avrupa'da Temsil Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a Kaldı ve Avrupa'da Temsil Hakkı Elde Etti

Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi\'nde Play-Off\'a Kaldı ve Avrupa\'da Temsil Hakkı Elde Etti

Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düzenli sezonun son haftasında Darüşşafaka'yı yenerek play-off'a kalmayı başardı. Sezon başındaki hedeflerini gerçekleştirerek, Mersin'i Avrupa'da temsil etme hakkını kazandılar.

20.05.2025 14:51  Güncelleme: 14:56
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Darüşşafaka'yı yenerek play-off'a kalan Mersin Spor Kulübü (MSK), Mersin'i Avrupa'da temsil etmeye de hak kazandı. Sezona mütevazı bir bütçe ile başlayan MSK, Süper Lig tarihinde ilklere de imza atarak önemli hedeflere ulaştı.

Süper Lig'deki ilk senesine 'hedef play-off' parolasıyla başlayan Mersin ekibi, normal sezonu topladığı 46 puanla sıralamada 6. olarak tamamladı. Süper Lig tarihinde birçok ilke imza atarak adını tarihe yazdıran carettalar, Süper lig'e çıktığı ilk sezon play-off'a kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Türkiye Kupası play-off'una kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Avrupa Kupaları'na katılma gibi birbirinden önemli ve değerli hedeflere ulaştı.

Asbaşkan Doğukan Uyan'ın sezon başında dile getirdiği, "Hedefimiz bu yıl sezonu ilk 8 içinde bitirerek, Mersin'i Avrupa'da temsil etmek" ve başantrenör Can Sevim'in "Hedefimiz play-off" beyanlarının yerini bulduğu kulüpte, taraftarlara verilen sözlerin yerine getirilmesinin mutluluğu yaşanıyor.

"Mücadelemizin karşılığını aldık"

Maçlarını 6 bin kişi kapasiteli Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayan MSK'nın başantrenörü Can Sevim, zorlu bir sezonu play-off'a kalarak tamamlamanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sezon boyunca bu hedef için mücadele ettiklerini vurgulayan Sevim, doğrudan play-off'a kalarak mücadelelerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Sezon boyunca sergiledikleri mücadele ile play-off'ta olmayı hak ettiklerini dile getiren Sevim, "Takımın elde ettiği başarıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ ve Asbaşkan Doğukan Uyan ile tüm yöneticilerin desteği çok önemliydi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yardımcılarımdan malzemecimize kadar herkesin büyük emeği oldu ama en büyük teşekkür taraftarlarımıza. Bizi burada hiçbir maç yalnız bırakmadılar. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

Sevim, play-off'ta da ellerinden gelenin en iyisini yaparak, kenti en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a Kaldı ve Avrupa'da Temsil Hakkı Elde Etti - Son Dakika

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