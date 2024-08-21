Mersin Spor Kulübü, Süper Lig'e Merhaba Diyor - Son Dakika
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Mersin Spor Kulübü, Süper Lig'e Merhaba Diyor

Mersin Spor Kulübü, Süper Lig\'e Merhaba Diyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Mersin Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Kulüp yetkilileri, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

21.08.2024 10:06  Güncelleme: 10:09
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK), sezonun ilk maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Basketbol şube sorumlusu Doğukan Uyan, "Umarım bu lige çıkıp da inenlerden değil, ligde kalıcı olanlardan oluruz" dedi.

MSK'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele takvimi belli oldu. Mersin ekibi, 4 Ekim'de başlayacak Süper Lig'de Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ile sezona 'merhaba' diyecek. Fikstür çekimine katılan basketbol şube sorumlusu Uyan, heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Umarım bu lige çıkıp da inenlerden değil, ligde kalıcı olanlardan oluruz. Daha büyük başarılara imza atmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"2019'da yeniden sıfır bir takım kurduk"

Mersin'de basketbolun çok sevildiğini dile getiren Uyan, "Mersin Büyükşehir Belediye Spor önceki yıllarda Süper Lig'deydi, o takım düştü ve kapandı. Biz 2019'da yeniden sıfır bir takım kurduk. Onu Süper Lig'e kadar taşıdık. Kentte yerleşik bir spor ve basketbol kültürü var. Biz de bu kültürün pekişmesi için gerekeni yapıyoruz" dedi.

"Fikstüre Mersin Spor Kulübü olarak çıktık"

Kulübün adının değiştiğine de dikkat eken Uyan, "Bildiğiniz üzere biz Mersin Büyükşehir Belediyespor'duk. Uzun zaman önce kulübümüzün adını MSK olarak tanıttık bütün liglere. Bu yıl da fikstüre Mersin Spor Kulübü olarak çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Vahap Seçer bize; 'bu takım kurumların gölgesinden çıkarıp, tamamen şehrin takımı yapalım. Bu kulüp de uzun yıllar hiçbir kurum adı olmadan bütün vatandaşlarıyla, hemşerileriyle birlikte mücadele etsin" dedi. Ondan dolayı da kulübümüzün adının bir anlamda da lansmanı oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak olan MSK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Kulübü, Süper Lig'e Merhaba Diyor - Son Dakika

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